Relembre outros casos de acidentes aéreos fatais com atletas

Atletas de destaque, campeões do mundo e até equipes e seleções inteiras. Os acidentes aéreos já causaram muita dor e perda no mundo esportivo. E há mais de 60 anos que o planeta chora a perda de um ídolo nacional ou um esquadrão, como o time do Torino de 1949, líder do Campeonato Italiano que se desfez após queda do avião que trazia o elenco de Lisboa.

Manchester United e Alianza Lima são outros times de futebol que choraram a perda de seus jogadores por causa de uma queda de avião. Assim como os africanos de Zâmbia, que viram sua seleção inteira morrer num acidente no Gabão e os dinamarqueses que perderam oito atletas após uma decolagem que terminou em queda da aeronave em Copenhagge.

As tragédias aéreas ainda tiraram a vida de outros esportistas importantes em outras modalidades, como o bicampeão da Fórmula 1 Graham Hill e o piloto e fundador do Rali Paris-Dakar, Tierry Sabine.

E as perdas também atingiram o Brasil. Ano passado, o ex-atacante Fernandão, ídolo da torcida do Goiás e do Internacional, perdeu a vida quando seu helicóptero caiu em Goiás.