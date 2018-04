Ressaca ainda ameaça Centro de Transmissão da Olimpíada no Rio

Em mais um dia de ressaca no mar, funcionários ainda trabalham, na manhã deste domingo, 31, para proteger das ondas o Centro de Transmissão de TV da Olimpíada, em Copacabana. O prédio fica na areia, perto do posto 5, e será usado por jornalistas estrangeiros durante os jogos.

Ontem, as ondas chegaram a cerca de três metros, segundo bombeiros, e houve erosão na areia diante do prédio, o que o deixou bastante vulnerável. Equipamentos de emissoras de TV que estavam na areia tiveram de ser retirados às pressas. Não houve danos à estrutura do prédio, que é suspenso. A ressaca deve persistir nos próximos dias.

Tratores estão sendo usados para retirar areia e fortalecer a barreira de proteção criada diante da estrutura, mas a maré continua subindo. Placas de metal também foram instaladas.

Ontem, as ondas tiveram longo alcance: chegaram ao calçadão, molhando ciclistas, moradores e turistas que passeavam. Hoje o mar está mais baixo. Há pouco, a reportagem conversou com funcionários do prédio e eles garantiram que nenhum equipamento foi molhado. Caixas com material trazido pelas emissoras estão sendo mantidos sob o prédio, que é fincado na areia por estruturas metálicas.

O prédio dos Serviços de Transmissão Olímpica (OBS, na sigla em inglês) é pré-moldado, tem três andares, salas dotadas de isolamento acústico, ilha de edição e visão de competições de triatlo, maratona aquática e ciclismo de estrada. Jornalistas da América do Norte, América Latina e Europa vão usar as instalações, gravando entrevistas e fazendo entradas ao vivo na TV, tendo como pano de fundo a praia.