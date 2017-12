Rio-2016 abre venda de novo lote de ingressos para a Olimpíada

O Comitê Organizador Rio-2016 revelou nesta terça-feira detalhes da venda de um novo lote de ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Segundo a organização, 500 mil bilhetes estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, às 10 horas, para compra direta, sem sorteio, pela internet (https://ingressos.rio2016.com). Os valores da nova carga não foram divulgados, mas cerca de 60% das entradas custarão até R$ 100. Cada comprador pode escolher seis sessões e adquirir até seis ingressos por sessão.

Na quinta-feira, estarão à venda ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos do Rio e para as disputas de atletismo, natação, handebol, polo aquático, tiro com arco e provas equestres. No dia seguinte, serão comercializados tíquetes para partidas de vôlei de quadra e de praia, basquete, tênis, provas de judô, ginástica artística, rítmica e de trampolim, cliclismo de pista, saltos ornamentais e nado sincronizado. Algumas competições, como a final do futebol masculino, tinham ingressos esgotados e estarão novamente disponíveis para o público.

De acordo com Mário Andrada, diretor de comunicação do Comitê Rio-2016, esse novo lote de ingressos foi colocado à venda devido à liberação de contingência e à definição do tamanho de instalações temporárias. No remo, por exemplo, a arquibancada flutuante não será mais construída. Até o momento, a organização já arrecadou 74% da receita esperada com a comercialização de ingressos. O número total vendido será divulgado na próxima semana.

Em São Paulo, os esportes mais cobiçados até a última fase de venda foram: futebol, atletismo, basquete, vôlei e handebol. No interior paulista, Barueri foi a cidade com maior procura por hipismo (adestramento), Bragança Paulista e Guarulhos por hóquei sobre grama, Ribeirão Preto e Arujá por golfe, Campinas por badminton e Santos pela maratona aquática.