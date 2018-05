Rio-2016 apresenta cidades e primeiros nomes do revezamento da tocha O Rio-2016 apresentou nesta quarta-feira os primeiros nomes para conduzir a tocha olímpica durante o revezamento, que começará em Brasília, no dia 3 de maio, e terminará no dia 5 de agosto, na cerimônia de abertura dos Jogos, no Rio. Dentre os nomes apresentados para conduzir o símbolo olímpico estão a ex-ginasta Laís Souza, os medalhistas olímpicos Gustavo Borges (natação), Isabel Swan (vela) e Fabiana (vôlei de quadra), e a ex-tenista Maria Esther Bueno.