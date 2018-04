Rio-2016 garante ter 'controle total' após polêmica da Vila dos Atletas

Três dias depois da polêmica abertura da Vila dos Atletas, o clima começa a desanuviar no Rio. Nesta terça-feira, o Comitê Rio-2016 totalizou a vistoria de 25 dos 31 edifícios e reafirmou que todos serão entregues para as delegações até quinta. Os organizadores garantem ter o controle "total" da situação.

"Está dentro do cronograma, tudo caminhando bem. Ontem o clima é totalmente diferente, é outra situação de três dias atrás", explicou Rodrigo Tostes, diretor executivo de Operações do Rio-2016.

O número de funcionários contratados às pressas para a resolução dos problemas já está sendo reduzido. "Estávamos atuando com 650 pessoas, começamos a diminuir esse contingente em função de os serviços já estarem sendo feitos", disse Tostes. O cronograma de trabalho não levou em consideração os países que ficarão hospedados em cada prédio. As torres com maior ocupação viraram prioridade, assim como as mais problemáticas.

Na tentativa de tranquilizar os estrangeiros, a organização tem se reunido com os chefes de cada delegação no período da noite para mantê-los informados sobre os procedimentos e as devidas resoluções.

A calmaria tem chegado até os atletas. Shimaa Hashad, do tiro esportivo do Egito, chegou à Vila nesta terça e minimizou a situação. "Não são problemas sérios. Nos disseram que já fizeram reclamações e estão providenciando", afirmou. A atleta também elogiou a vista de seu apartamento.

O chileno Esteban Grimalt, do vôlei de praia, mostrou entusiasmo com o ambiente. "Tivemos pequenos problemas, que já foram resolvidos. Estamos extremamente impressionados com a Vila."

Outro a defender a Vila dos Atletas foi o brasileiro Fernando Reis, do levantamento de peso. "Meu apartamento está ótimo, a comida estava boa. Estou satisfeito, não tenho o que reclamar", elogiou. O atleta também ressaltou que já encontrou situações piores durante competições fora do País.

A Vila Olímpica recebeu nesta terça-feira mais 791 pessoas (200 atletas), totalizando 2.391 moradores - 600 esportistas - de 129 países. Com a chegada dos saltos ornamentais, 70 atletas da delegação brasileira já estão no local. O handebol masculino do Brasil dará entrada na quarta.