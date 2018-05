Rio-2016 já vendeu 2,75 milhões de ingressos para a Olimpíada

Os Jogos Olímpicos deste ano já têm a presença assegurada de pelo menos 2,75 milhões de brasileiros. Esse é o número de ingressos já vendidos para a Olimpíada, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Comitê Rio-2016. Em contrapartida, a Paralimpíada, que acontece em setembro, está com os ingressos encalhados - apenas 330 mil foram comercializados até o momento.

Os 2,75 milhões de bilhetes vendidos representam 74% da meta de arrecadação prevista pelo Rio-2016 com ingressos. O número é aproximadamente a metade do total destinado aos brasileiros. "Ingressos deixou de ser problema, mas 100% (do valor esperado) seria melhor", afirmou Mário Andrada, diretor de comunicação do Comitê.

Futebol, basquete, vôlei, atletismo e handebol são as modalidades mais procuradas. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia são os estados de onde partiram mais pedidos.

Algumas das sessões mais procuradas ainda têm tíquetes disponíveis. É o caso da Cerimônia de Encerramento da Olimpíada, da decisão do basquete feminino, das quartas de final do basquete masculino e da disputa do ouro no futebol feminino. E há ainda muitos bilhetes para as preliminares de basquete masculino, alguns dos quais custando R$ 50. "Vale lembrar que o dream team (seleção americana de basquete masculino), para ganhar o ouro, também tem que jogar as preliminares. É uma chance de ter acesso a alguns dos maiores atletas do mundo", ponderou Andrada.

Na outra ponta, os ingressos dos Jogos Paralímpicos estão encalhados. Do total de três milhões de bilhetes, apenas 330 mil foram vendidos, número que representa 11% dos tíquetes disponíveis. "Estamos abaixo da expectativa", reconheceu Mario Andrada. Atletismo, natação, Cerimônia de Abertura, basquete em cadeira de rodas e vôlei sentado são os eventos mais procurados.