Rio-2016 prorroga prazo para a inscrição de voluntários

O Comitê Organizador da Olimpíada do Rio anunciou nesta sexta-feira a prorrogação das inscrições para quem quiser ser voluntário nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem. Inicialmente previsto para o dia 31 agosto, o prazo final passou agora para 30 de setembro.

São mais de dez mil vagas divididas entre as quatro cerimônias. Para se cadastrar, basta ter no mínimo 16 anos - não há limite máximo para a faixa etária - e preencher o formulário no site cerimonias.rio2016.com. As audições dos selecionados começará em novembro e os organizadores enfatizaram que não é preciso ter habilidade específica ou experiência prévia para participar.

"É uma tradição do movimento olímpico contar com a arte do voluntariado como espinha dorsal da produção das cerimônias, que, em última instância, representam o povo e a cultura do país anfitrião", disse Leonardo Caetano, diretor de cerimônias do Rio 2016. "Os voluntários não só vão poder assistir à cerimônia, mas também fazer parte dela. Não existe lugar melhor dentro do estádio do que o centro do palco, afinal!", completou.

Depois do primeiro contato, os ensaios serão iniciados em abril do ano que vem. Quem for escolhido, trabalhará com nomes como Fernando Meirelles, Andrucha Waddington e Daniela Thomas, que vão comandar as cerimônias olímpicas, além de Fred Gelli, Marcelo Rubens Paiva e Vik Muniz, responsáveis pelos espetáculos Paralímpicos.