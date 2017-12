Ingressos da Rio-2016 para principais sessões voltam a esgotar

O lote extra de ingressos para as principais sessões dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, colocado à venda às 10 horas da manhã desta quinta-feira, atraiu grande procura e, logo na primeira hora, teve os bilhetes para a cerimônia de abertura, final dos 100 metros rasos no atletismo e finais da natação esgotados. Às 11h45, ainda havia entradas para alguns setores para a cerimônia de encerramento e final do futebol.

Segundo o Comitê Rio-2016, as cerimônias de abertura e encerramento e a decisão do futebol masculino têm sido as sessões mais procuradas. O comitê informa, contudo, que é difícil garantir que alguma dessas sessões esteja de fato sem ingressos nas primeiras horas de venda, mesmo que a plataforma já não disponibilize bilhetes. "Às vezes a pessoa não consegue finalizar a compra por problemas no pagamento e o ingresso volta a ficar disponível", explica o Rio-2016. Ao escolher um tíquete, o usuário tem 30 minutos para concluir a compra - ela pode ser parcelada em até três vezes.

Nesta quinta foram colocados à venda uma carga extra de bilhetes para algumas das disputas mais procuradas. Na sexta, serão vendidos novos bilhetes para vôlei de quadra e de praia, basquete, tênis, judô, ginástica artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista, saltos ornamentais e nado sincronizado.

O Rio-2016 destaca que essa é "a melhor chance" de comprar ingressos para a Olimpíada, e alerta que é importante entrar na plataforma de compra de bilhetes (rio2016.com/ingressos) já sabendo quais as sessões de interesse. "Senão o comprador corre o risco de outra pessoa terminar o processo de compra antes dele e acabar ficando sem o ingresso."

A carga extra vem da liberação dos ingressos de contingência. Parte dos 7,5 milhões de bilhetes havia ficado fora de comercialização nas primeiras etapas de venda devido à incerteza sobre o número exato de lugares nas instalações olímpicas. Há ainda as entradas destinadas aos outros países e que foram devolvidas.