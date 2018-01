RIO COMEÇA CONTAGEM REGRESSIVA DO INÍCIO DOS JOGOS OLÍMPICOS

Uma série de eventos nesta quarta-feira na Cidade das Artes no Rio vai abrir a contagem dos 365 dias que restam para a realização da Olimpíada de 2016, a primeira a ter o Brasil como sede.

Escolhida em 2009 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como palco dos Jogos, a cidade do Rio de Janeiro corre para entregar as instalações esportivas e obras de infraestrutura urbana dentro do cronograma estabelecido pelo Comitê Organizador Rio-2016, prefeitura e governos estadual e federal.

No complexo esportivo, ainda em obras na Barra da Tijuca, a maioria das instalações está em estágio avançado, segundo os organizadores. A Vila Olímpica, onde os atletas vão se hospedar, deve ficar pronta até o fim do ano.

Em contrapartida, o problema da poluição das águas da Baía de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas e praia de Copacabana ainda não foi solucionado. Nem haverá tempo hábil para limpar as águas que serão usadas nas provas de vela, remo, maratona aquática e triatlo.

Outra preocupação são as obras de mobilidade urbana, em especial a expansão da linha 4 do metrô, os BRTs e a interligação de Veículos Leves sob Trilhos entre pontos estratégicos e adensados da cidade.

Enquanto os operários tocam as obras, o Time Brasil tem a expectativa de chegar ao Rio com mais de 400 atletas e conquistar um lugar no Top 10 do quadro de medalhas, segundo projeções do Comitê Olímpico do Brasil. Os Jogos serão disputados de 5 a 21 de agosto do ano que vem.