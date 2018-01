Rio inaugura pista de ciclismo BMX para os Jogos Olímpicos

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2016 inauguraram neste domingo a pista de ciclismo BMX, a primeira instalação do Complexo Esportivo de Deodoro, no Rio, a ficar pronta. A nova pista conta com 400 metros de percurso para as provas masculinas e 350 metros para as femininas. Ao todo, o local receberá 11 modalidades olímpicas e quatro paralímpicas.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reafirmou que todas as obras de Deodoro estão dentro de prazo. Ele admite que a maior preocupação era com a canoagem slalom, mas garantiu que as obras estão "praticamente concluídas" e terminarão a tempo para o evento-teste.

A pista vai fazer parte da composição do Parque Radical e será um dos legados da Olimpíada para a população carioca. Apesar da inauguração neste domingo, a pista de BMX só será aberta oficialmente no dia 3 de outubro, quando ocorrerá o Desafio Internacional de BMX, com 96 atletas de 30 países.