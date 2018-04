Rio terá 44 eventos-teste para os Jogos Olímpicos de 2016

A pouco mais de um ano para os Jogos de 2016, o Comitê Rio 2016 definiu o calendário completo dos eventos-teste para a Olimpíada e a Paralimpíada do ano que vem. Nesta quarta-feira, foram divulgadas as 44 competições esportivas que servirão como uma espécie de ensaio para o grande evento principal na capital carioca.

De julho deste ano a maio de 2016, serão 44 competições, sendo 34 olímpicas, seis paralímpicas e quatro mistas, que vão reunir mais de 7.800 atletas na cidade. O objetivo nestes 156 dias é fazer "testes na área de competição e no sistema de resultados, além de integrar os organizadores e treinar as equipes que trabalharão nas instalações durante os Jogos. Mais de 16 mil voluntários participarão da operação", conforme informou a organização.

"Trabalhamos em parceria com as federações internacionais para desenvolver um calendário de eventos-teste que nos oferecesse as melhores oportunidades de realizar testes vitais na preparação para os Jogos. Assim como os atletas, o Comitê Organizador está treinando e ganhando experiência, com o objetivo de atingir seu ponto mais alto entre agosto e setembro de 2016", disse Agberto Guimarães, diretor-executivo de Esportes e Integração Paralímpica do Comitê Rio 2016.

O calendário divulgado nesta quarta tem início previsto para julho, quando, entre os dias 14 e 19 de julho, o Maracanãzinho receberá a fase final da Liga Mundial de Vôlei. Este, no entanto, será o segundo evento-teste para os Jogos, uma vez que o primeiro já foi realizado em agosto do ano passado, com a Regata Internacional de Vela, na Baía de Guanabara.

Boa parte dos eventos será organizada pelo próprio Comitê Rio 2016, mas alguns serão disputas de destaque em suas modalidades. Etapas de campeonatos como o Circuito Mundial de Vôlei de Praia e o Grand Prix de Badminton estão previstas, assim como um jogo do Campeonato Brasileiro, ainda a ser definido, em abril do ano que vem. O último evento-teste será o Aberto Internacional de Atletismo Paralímpico, entre os dias 17 e 21 de maio do ano que vem.

Os 44 eventos, estão divididos em três fases, chamadas de "ondas". A primeira, entre julho e outubro deste ano, é voltada para esportes ao ar livre. A segunda, de novembro a fevereiro de 2016, terá maior concentração em locais fechados. Já a terceira, até maio do ano que vem, servirá para realizar os últimos ajustes gerais.

O Comitê Rio 2016 se apressou em adiantar que nem todos os eventos serão abertos ao público, e a possibilidade de vendas de ingressos será informada conforme as competições forem se aproximando. Alguns eventos ao ar livre, como os de triatlo, vela, maratonas aquáticas e ciclismo de estrada, poderão ser acompanhados pelos fãs gratuitamente.