Rival de Cielo e Fratus, polonês é pego no doping

Medalhista de bronze no Campeonato Europeu de Natação no ano passado tanto nos 50m quanto nos 100m livre, o polonês Sebastian Szczepanski está mais uma vez envolvido em um caso de doping. O nadador, que já foi suspenso por uso de substâncias proibidas quando ainda estava na categoria de base, teve mais um resultado analítico adverso.

Pelo que informou a autoridade antidoping da Polônia, Szczepanski testou positivo para anabolizantes e moduladores de hormônio. Ele ainda não está suspenso, nem mesmo de forma provisória, porque a contraprova ainda precisa ser analisada. Caso punido, como é reincidente, pode levar de quatro a oito anos de suspensão.

Em dezembro passado, Szczepanski ganhou o bronze nos 50m livre no Europeu de Piscina Curta, sendo derrotado apenas pelo russo Evgeny Sedov e pelo italiano Marco Orsi. Nos 100m, perdeu para Orsi e para o belga Pieter Timmers. No fim do ano, venceu os 100m livre no Campeonato Polonês, evento no qual foi submetido ao teste que deu positivo. Ali, fez o quarto melhor tempo do ano em piscina curta: 46s60.