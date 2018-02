Rumo a Pequim, Cuba se firma como potência da América Latina

Cuba ganhou 23 medalhas em campeonatos mundiais em 2007, sendo 8 de ouro, e se manteve como a principal potência esportiva latino-americana no Pan do Rio, apesar das limitações econômicas e das deserções de atletas nesta fase de preparação para a Olimpíada de Pequim, em agosto. A ilha de 11 milhões de habitantes só ficou atrás dos Estados Unidos no Pan, com 59 medalhas de ouro, 35 de prata e 41 de bronze, mas a vice-liderança esteve ameaçada pelo anfitrião Brasil (52 ouros, 40 pratas e 66 bronzes). Mas os cubanos sofreram uma grande decepção com a derrota para os EUA na decisão, em Taiwan, da Copa Mundial de Beisebol, a grande paixão nacional. Antes disso, a seleção cubana acumulava nove títulos consecutivos, do Mundial de Cuba-84 até a Holanda-05. A poucos meses da Olimpíada, Cuba ainda faz mistério sobre sua modalidade "vitrine", o boxe, responsável por mais de metade das medalhas olímpicas da história do país. A ilha ganhou cinco ouros no Pan na categoria, mas perdeu suas duas maiores estrelas, o bicampeão olímpico Guillermo Rigondeaux (da categoria até 54 kg) e o campeão mundial Erislandi Lara (até 69 kg), que tentaram desertar no Brasil e acabaram repatriados para Cuba, mas afastados da seleção. Em agosto, supostamente para evitar mais deserções, Cuba desistiu de participar do Mundial amador de Chicago, primeiro torneio classificatório para a Olimpíada. A expectativa é classificar pugilistas nas 11 categorias nos pré-olímpicos zonais de Trinidad e Tobago (março) e Guatemala (abril). No atletismo, o técnico da seleção nacional, Santiago Antúnez, aposta especialmente em jovens como Dayron Robles (110 metros com barreiras) e Yargelis Savigne (campeã mundial do salto triplo). No judô, despontam como possíveis favoritos Driulis González, ouro no Pan e no Mundial na categoria até 63 kg, e Mijail López, categoria até 120 kg, ouro no Mundial de Baku (Azerbaijão). Em outras modalidades, destaque também para a ciclista de pista Yumari González e o halterofilista Yohandrys Hernández.