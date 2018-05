Russas, japonesas, croatas são apontadas como superatletas

Se no passado as mulheres não podiam nem ver a disputa dos Jogos Olímpicos, atualmente elas são essenciais para o desempenho de todas as modalidades. Várias delas têm seus nomes completamente ligados ao esporte que praticam e se tornaram grandes ídolos.

É o caso da russa Yelena Ishinbayeva, multicampeã no salto com vara, que, aos 33 anos, sonha em disputar a quarta olimpíada e buscar mais um ouro, apesar dos problemas que seu país sofre com os casos de doping.

Na mesma prova, a bela croata Blanka Vlasic, de 32 anos, bicampeã mundial, sofre com as lesões e talvez tenha a última chance de subir no lugar mais alto do pódio olímpico. Ela foi prata em Pequim-2008.

Outro nome que se destaca é o da japonesa Kaori Icho, dez vezes campeã mundial e tri olímpica de luta estilo livre (categoria até 58kg). Ela vai chegar ao Rio em agosto com uma força a mais para buscar o quarto ouro consecutivo, após a derrota no mês passado para a mongol Purevdorj Orkhon (MGL) no GrandPrix de Yarygin, na Rússia. Foi a primeira derrota da oriental, de 31 anos, nos últimos 13 anos.

Aos 25 anos, Lidewij Marsia Maria Welten é a capitã da seleção holandesa de hóquei sobre a grama. Em agosto, ela vai liderar sua equipe na busca pela terceira medalha de ouro seguida.

Em 14 jogos nas duas olimpíadas, a Holanda venceu 13 vezes e empatou outra (com vitória nos tiros livres).

A Lituânia também tem sua representante entre as mulheres que vão fazer história na Cidade Maravilhosa no início do segundo semestre. O nome dela é complicado, mas para aqueles que acompanham o pentatlo trata-se de uma referência. Trata-se de Laura Asadauskaite-Zadneprovskien.

Casada com Andrejus Zadneprovskis, bicampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico, Laura recebeu do governo lituano um prêmio em dinheiro de 116 mil euros e um carro BMW zero quilômetro, além de ser condecorada com a Grã Cruz da Ordem do Mérito da Lituânia no grau de Cavaleiro, por sua medalha conquistada em Londres-2012.

Em Mundiais, a lituana soma um ouro, uma prata e três medalhas de bronze.

MENINA DE OURO

Da Rússia vem Yana Alexeyevna Kudryavtseva, uma menina de 18 anos que acumula impressionantes 13 medalhas de ouro e três de prata em campeonatos mundiais da ginástica rítmica. Viktoriia Kharitonova, mãe de Yana, a compara com um “Anjo com asas de ferro”, lembrando de uma bailarina numa caixa de joias.

O triatlo possui Gwen Jorgensen, dos Estados Unidos. Com 11 medalhas em etapas do Mundial, a bicampeã mundial, aos 29 anos de idade, promete não dar chance às suas adversárias nos Jogos do Rio.