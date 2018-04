São Paulo repete 'Expresso da Copa' com trem direto até o Itaquerão na Olimpíada

A secretaria paulista de Transportes Metropolitanos anunciou nesta terça-feira a operação especial de mobilidade que será montada visando as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio que acontecerão no Itaquerão. Uma das apostas é na reedição do Expresso da Copa, trem que, durante a Copa do Mundo de 2014, ligou a Estação da Luz, no centro, até o estádio do Corinthians em Itaquera. O trecho, sem paradas, é feito em 19 minutos.

Pelo que explicou o governo estadual nesta terça, o Via Expresso seguirá da Luz até a Estação Corinthians-Itaquera. O serviço terá início três horas antes dos jogos, com exceção dos dias 10 e 12 de agosto (quarta e sexta-feira, respectivamente), em que os jogos começarão às 19h e o Via Expresso funcionará das 14h às 17h. Desta forma, não haverá o serviço durante o horário de pico.

No total, o Itaquerão vai receber 10 partidas, em sete dias, de 3 a 19 de agosto. Além do trem da EMTU e da linha vermelha do metrô, que não terá esquema especial, também foi criada uma linha de ônibus ligando o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, até o Itaquerão nos dias de jogo. A tarifa será de R$ 45,50 o trecho. O mesmo serviço em ônibus de linha custa R$ 5,55.