Sarah Menezes terá chance de decolar no ranking em Grand Slam

Medalhista de ouro no Grand Prix de Havana (Cuba) na sexta-feira passada, Sarah Menezes deixou para trás a péssima temporada que fez no ano passado e, de quebra, subiu no ranking mundial. Na atualização divulgada na segunda-feira, ela aparece no oitavo lugar da categoria até 48kg, enquanto Nathalia Brígida, sua rival por um lugar no Rio-2016, ocupa a 20.ª colocação.

Campeã olímpica, Sarah terá a oportunidade de disparar no ranking. A piauiense foi convocada para lutar no Grand Slam de Paris, no fim de semana de carnaval, enquanto Nathalia Brígida ainda não fará sua estreia na temporada.

Outro que ganhou ouro em Havana, Eric Takabatake assumiu o 12.º lugar do ranking mundial na categoria até 60kg, deixando para trás Felipe Kitadai, que é o 14.º. Só Kitadai, entretanto, foi convocado para lutar na França.

Além deles, foram chamados Rafaela Silva (57kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Rochele Nunes (+78kg), Felipe Kitadai (60kg), Alex Pombo (73kg), Victor Penalber (81kg), Rafael Silva (+100kg), Eduardo Bettoni (90kg), Luciano Corrêa (100kg) e David Moura (+100kg). Este três últimos antes lutam no Aberto Europeu de Sofia (Bulgária), no próximo fim de semana.