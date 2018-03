Segurança no metrô de Pequim vai até o 'último gole'

Funcionários de algumas estações do metrô de Pequim começaram a pedir aos passageiros que carregavam algum tipo de bebida a provarem a substância para mostrar que não estaria carregando algo proibido, como gasolina, informou nesta sexta-feira a imprensa local. A China afirmou em 2007 que os ataques terroristas representavam a maior ameaça à segurança dos Jogos e intensificou medidas de controle em aeroportos e estações de trem e metrô. O governo chinês informou que desbancou uma tentativa de explodir um avião sobre o país, em março. Os funcionários do metrô pediam aos passageiros que provassem a bebida caso os "equipamentos de segurança fossem incapazes de detectar o conteúdo do fluído em suas garrafas", de acordo com o jornal Beijing News.