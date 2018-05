Seleção brasileira de rúgbi apresenta novo uniforme em aldeia indígena

A seleção brasileira de rúgbi apresentou nesta quarta-feira, por meio de vídeo, os novos uniformes que serão utilizados pelas equipes masculina e feminina na Olimpíada do Rio de Janeiro. Vídeo publicado por um patrocinador da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) mostra os atletas Gustavo "Rambo" Albuquerque e Juliana "Juka" Esteves com a nova camisa na tribo Piaçaguera, em Peruíbe, no litoral paulista.

A apresentação do novo uniforme, que foi abençoado pelo pajé Tupi Domingos dos Santos, reforça ligação que já existe há três anos entre o rúgbi brasileiro e a tribo, quando a seleção foi abençoada pelo pajé e recebeu o apelido de "tupi". A nova camisa, inclusive, tem detalhes na lateral com inspiração no padrão geométrico da pintura indígena e em plantas nativas brasileiras.

O CEO da CBRu, Agustin Danza, falou sobre a ligação do esporte com a cultura indígena. "Além de valorizar a cultura brasileira, acreditamos que os valores da Tribo Tupi são fonte de inspiração para o rugby e fortalecem os valores do nosso esporte, como a disciplina, respeito e paixão."

A estreia da nova camisa dentro de campo será no próximo sábado, dia 6, quando o time masculino de Rugby XV enfrentará o Chile, fora de casa, pelo Americas Rugby Championship. A torcida brasileira poderá ver o uniforme de perto no próximo dia 12, na Arena Barueri, diante do Uruguai, pela segunda rodada da competição. No feminino, a estreia acontecerá no Super Desafio BRA de Rugby 7s, nos dias 20 e 21 de fevereiro, também na Arena Barueri.