Seleção de handebol abre reta final de preparação para o Rio e marca 3 amistosos Começa nesta sexta-feira a reta final de treinamentos da seleção brasileira feminina de handebol visando os Jogos Olímpicos do Rio. Depois de diversas etapas, no Brasil e no exterior, agora as jogadoras se reúnem no Rio e ficam juntas até o fim da Olimpíada, quando esperam estar com a medalha no peito.