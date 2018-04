Seleção de polo aquático masculina cai em grupo complicado nos Jogos do Rio

No masculino, o Brasil está no Grupo A e terá pela frente a Sérvia, campeã mundial, da Liga Mundial e europeia, além da Hungria, maior campeã da história dos Jogos e vencedora do Pré-Olímpico de Trieste, na Itália, que preencheu as quatro últimas vagas do torneio olímpico masculino, nesta ordem: Hungria, Itália, Espanha e França. Os outros adversários na fase de grupos serão Grécia, Austrália e Japão.

As mulheres enfrentarão Itália e Rússia, respectivamente, segunda e terceira colocada no Pré-Olímpico de Gouda (Holanda), em março, e que também classificou os Estados Unidos e a Espanha ao Rio-2016. O outro adversário no Grupo A vai ser a Austrália.

O polo aquático será disputado entre os dias 6 e 20 de agosto no Centro Aquático Maria Lenk. No masculino, a Croácia é a atual campeã olímpica e no feminino os Estados Unidos são os atuais medalhistas de ouro.

Confira os grupos do polo aquático na Olimpíada do Rio:

Masculino:

Grupo A - Sérvia, Grécia, Brasil, Austrália, Japão e Hungria.

Grupo B - Estados Unidos, Espanha, França, Montenegro, Itália e Croácia.

Feminino:

Grupo A - Itália, Rússia, Austrália e Brasil.

Grupo B - Espanha, China, Hungria e Estados Unidos.