Seleção feminina de futebol se prepara para superar desconfiança da torcida

Primeira equipe brasileira a estrear nos Jogos Olímpicos do Rio, a seleção feminina de futebol joga na próxima quarta-feira, diante da China, esperando que a desconfiança que paira sobre o futebol brasileiro não afete o humor da torcida que for ao Engenhão. Mas a zagueira Érika afirmou que, caso isso aconteça, a seleção estará preparada: "Fomos orientadas a isso."

Envolta em polêmicas fora de campo e com desempenho pífio nos gramados, a seleção masculina sofre intensa pressão para conquistar o ouro olímpico. Sem os mesmos holofotes, a equipe feminina espera contar com o apoio massivo da torcida em busca de seu primeiro título de maior relevância, mas diz estar preparada caso esse apoio não aconteça.

"A gente está preparada para tudo. Independente de qual pressão vier, nós vamos saber absorver da melhor maneira e executar", disse a jogadora, logo após circular pela área internacional da Vila Olímpica.

"O Brasil é um só, mas também não podemos esquecer que o futebol feminino é um e o masculino é outro. Torcemos muito para eles, para que dê tudo certo, e que tragam o ouro. A gente conhece alguns jogadores e eles falam que também estão torcendo demais para a gente. Mas tem várias comparações que é melhor deixar de lado", afirmou Érika.

A jogadora do Paris Saint-Germain acredita que a conquista do ouro olímpico é o título mais esperado. "A gente considera a Olimpíada a competição mais importante. A galera sempre fala que tem o Mundial, mas para a gente (o mais importante) é a Olimpíada. Não tem como. Há muita pressão, ansiedade, mas é uma ansiedade gostosa. Se não houver a gente tem de parar de jogar futebol."

Para a atacante Bia, o lugar mais alto do pódio nos Jogos pode alavancar o futebol feminino no País. "Esperamos que, com o ouro, a gente consiga essa mudança. A gente muitas vezes acaba tendo de ir para fora (do País) para conquistar algo maior para a família", comentou a jogadora, que atua no futebol coreano. "Essa medalha vai favorecer muito."

