Seleção feminina de handebol vence mais uma em torneio de Belém

A seleção brasileira feminina de handebol venceu mais uma no Torneio Quatro Nações, que está sendo disputado em Belém (PA). Na noite desta sexta-feira, o Brasil derrotou o Uruguai por 30 a 11, ficando perto do título da competição amistosa. Para levar o troféu, precisa superar a Eslováquia às 11 horas deste sábado.

Os destaques da partida foram Larissa, responsável por cinco gols, e Samira e Bruna de Paula, com quatro gols cada. Na avaliação do técnico Morten Soubak, a seleção jogou melhor no segundo tempo, quando compensou as falhas na armação na primeira etapa do jogo.

"Não construímos muito no primeiro tempo, mas no segundo melhoramos bastante. Na defesa, nossa goleira Gabriela ficou 23 minutos sem tomar gols, o que mostrou nossa melhora. Agora é descansar. Enfrentaremos uma equipe europeia, com outro estilo de jogo", projetou o treinador.

Um dos destaques da partida, a ponta esquerda Samira se disse empolgada pela reação da torcida presente no Ginásio Mangueirinho, em Belém. "Nós jogamos na Europa e temos pouco contato com o público brasileiro. Quando estamos aqui é muito bom receber o calor e o carinho do público. Esperamos casa cheia para o jogo de amanhã [este sábado] contra a Eslováquia, que será uma partida difícil", declarou.