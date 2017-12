Seleção feminina de vôlei da Rússia se garante na Olimpíada

Nataliya Goncharova foi o principal destaque da partida ao marcar 24 pontos pela Rússia, considerada uma das principais adversárias da seleção brasileira, tanto que foi campeã mundial em 2006 e 2010, embora tenha ficado de fora do pódio nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, quando caiu exatamente para o Brasil, nas quartas de final, em um duelo histórico em Londres.

Derrotada pela Rússia, a Holanda ainda tem chances de classificação para a Olimpíada do Rio, assim como a Itália, que garantiu o terceiro lugar ao bater a Turquia por 3 sets a 2. Afinal, essas duas seleções serão as representantes europeias na competição classificatória que envolverá oito seleções de todo o mundo no Japão, entre 14 de maio e 5 de junho

Com a classificação da Rússia, quatro das 12 seleções que vão participar do torneio feminino de vôlei já são conhecidas. As outras são o Brasil (país-sede), além de China e Sérvia (campeã e vice, respectivamente, da Copa do Mundo, no ano passado). A competição na Olimpíada vai ser disputada entre 6 e 20 de agosto no Ginásio do Maracanãzinho.