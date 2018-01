Japão vence China no basquete feminino e garante vaga em 2016

A seleção japonesa de basquete feminino passou por cima da China neste sábado, na final do Pré-Olímpico feminino de basquete da Ásia, garantindo assim uma vaga olímpica. O Japão ganhou a partida por 85 a 50, confirmando o passaporte para a Rio-2016. O destaque do duelo ficou por conta da ala Sanae Motokawa, que marcou 24 pontos na vitória japonesa. Mas a jogadora que foi eleita a MVP da competição foi outra ala da equipe, Ramu Tokashiki, que fez 18 pontos na decisão.

Com a vitória, o Japão se juntou a Brasil, anfitrião da competição, Estados Unidos, campeão mundial, Sérvia, Canadá e Austrália, vencedores dos torneios qualificatórios da Europa, das Américas e da Oceania.

Para fechar o total de 12 participantes, as outras seis vagas sairão do Pré-Olímpico da África, em que o campeão garante a vaga, e do Pré-Olímpico Mundial, em que os cinco primeiros colocados se classificam. Tanto China como Coreia do Sul, segunda e terceira colocadas do torneio da Ásia, respectivamente, disputarão a competição africana.