Seleção masculina de basquete bate Romênia em preparação para o Rio

Mesmo sem ritmo de jogo - está só treinando há um mês -, mas contra um adversário fraco, a seleção brasileira masculina de basquete venceu neste sábado o primeiro amistoso de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, que serão em agosto. No ginásio da Hebraica, em São Paulo, o time comandado pelo técnico argentino Rubén Magnano derrotou com facilidade a Romênia por 90 a 45 (39 a 15 no primeiro tempo).

Este foi o primeiro de uma série de dois amistosos contra a Romênia, que não se classificou à Olimpíada e não figura nem entre as 100 melhores equipes de basquete no ranking mundial da Fiba (Federação Internacional de Basketball). Nesta segunda-feira, às 20 horas, brasileiros e romenos se enfrentam novamente na Hebraica.

O cestinha da partida deste sábado foi o ala/armador Leandrinho Barbosa, com 22 pontos - sendo 21 em sete cestas de três. Para Rubén Magnano, o primeiro amistoso de preparação para a Olimpíada alcançou os seus objetivos. "É um amistoso para avaliarmos o que já foi treinado. No aspecto geral, tivemos muito bem. E mesmo com as modificações feitas na equipe, sempre tivemos um bom ritmo de jogo. Tudo isso está dentro do previsto para essa fase de preparação", disse.

Outros destaques do Brasil foram o ala/armador Vitor Benite (17 pontos), o pivô Nenê Hilário (11 pontos e três rebotes) e o ala Alex Garcia (10 pontos, seis rebotes e três assistências). O principal pontuador da Romênia foi o norte-americano naturalizado romeno Malcom Ray, com 14 pontos.

"Foi nosso primeiro amistoso e, independente do nível do adversário, conseguimos jogar o que treinamos. A gente ainda se sente um pouco preso por causa dos treinamentos, mas é absolutamente normal nessa fase de preparação. Tenho certeza que vamos evoluir nos próximos jogos até a estreia na Olimpíada", analisou o jovem armador Raulzinho Neto.

Dos 12 convocados por Rubén Magnano para o Rio-2016, o único que não atuou neste sábado foi o pivô Anderson Varejão, do Golden State Warriors, que está com uma lesão nas costas.

Depois dos dois amistosos contra a Romênia, o Brasil segue para Mogi das Cruzes (SP). A partir da próxima quinta-feira, irá enfrentar Austrália, China e Lituânia em um torneio amistoso. A delegação brasileira entra na Vila Olímpica, no Rio, no dia 3 de agosto.

O Brasil está no Grupo B da Olimpíada e terá como adversários na primeira fase as seleções da Lituânia (dia 7), Espanha (9), Croácia (11), Argentina (13) e por último Nigéria (15). Todos os jogos serão as 14h15 (de Brasília). O Grupo A é formado por Austrália, China, Estados Unidos, França, Sérvia e Venezuela.