Seleção masculina de polo aquático fecha torneio com 3 derrotas No ano olímpico, a seleção masculina de polo aquático não teve um bom início de temporada. Nesta terça-feira, a equipe brasileira encerrou a sua participação no Torneio Quatro Nações, realizado na cidade croata de Dubrovnik, com três derrotas em três jogos. Após cair na estreia para a Croácia, na última segunda, o time nacional jogou duas vezes e perdeu para Montenegro (10 a 5) e Alemanha (13 a 9).