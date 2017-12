Seleção de vela viaja completa para Copa do Mundo em Miami

Para alguns brasileiros, a Copa do Mundo em Miami é a primeira competição do ano. Para outros, já é a segunda. Robert Scheidt, por exemplo, já participou no Rio do Brasileiro da Classe Laser, faturando o título.

Fernanda Oliveira e Ana Barbachan foram campeãs do Campeonato Norte-Americano da Classe 470 Feminina, encerrado no fim de semana, em Miami, em tradicional torneio de preparação para a Copa do Mundo.

Martine Grael e Kahena Kunze, da 49erFX, também já participaram de uma regata preparatória para a Copa do Mundo, ficando com o bronze. Sempre que os melhores barcos do mundo se reúnem num evento do calendário internacional, é usual que outra regata, menor, acabe se tornando relevante por contar com a participação destes mesmos iatistas.

A EQUIPE BRASILEIRA DE VELA NOS JOGOS RIO-2016:

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Laser: Robert Scheidt

Laser Radial: Fernanda Decnop

49er: Marco Grael e Gabriel Borges

49erFX: Martine Grael e Kahena Kunze

Finn: Jorge Zarif

470 feminina: Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan

470 masculina: Henrique Haddad e Bruno Bethlem

Nacra 17: Samuel Albrecht e Isabel Swan

RS:X feminina: Patricia Freitas

RS:X masculina: Ricardo Winicki, o Bimba