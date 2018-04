Seletiva para definir lutador brasileiro no Rio é marcada para a sexta Faltando apenas 23 dias para o início dos Jogos Olímpicos do Rio, a Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) ainda não definiu quem será o único representante do País nas competições masculinas do Rio-2016. Essa dúvida será tirada na próxima sexta-feira, quando vai acontecer, no Rio, uma seletiva entre Antoine Jaoude e Eduard Soghomonyan.