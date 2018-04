Sem Cielo, Brasil garante pelo menos 29 nadadores no Rio-2016

O Brasil será representado por pelo menos 29 atletas na natação dos Jogos Olímpicos do Rio, com a possibilidade de ampliar para 31 nadadores sua delegação caso confirme vaga nos dois revezamentos que até agora não estão oficialmente classificados. Para Londres, em 2102, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) enviou uma delegação de 20 atletas. Desta vez, entretanto, exigiu os mesmos índices cobrados pela Federação Internacional de Natação (Fina), não mais fortes, como fazia anteriormente. Como consequência, terá atletas em todas as provas masculinas. No feminino, fica fora só de três.

Dos 20 que estiveram em Londres, 13 voltam à Olimpíada. Entre os que ficam de fora estão Cesar Cielo, Felipe Lima e Nicholas Santos, além de Fabíola Molina, que já se aposentou. Entre os 15 novatos aparecem Etiene Medeiros, Larissa Oliveira, Ítalo Manzine, Matheus Santana e Brandonn Almeida. Por enquanto, o Brasil tem vaga confirmada em quatro revezamentos, obtendo a classificação por ter ficado entre os 12 primeiros do Mundial de Kazan, no ano passado. Matheus Santana será convocado para o 4x100m livre, enquanto Jessica Cavalheiro e Gabrielle Roncatto serão chamadas só para o 4x200m livre.

A Fina não permite mais a inscrição de atletas reservas. Todo mundo que for ao Rio-2016 precisa nadar, sob risco de eliminação da equipe. Por isso, é improvável que a convocação oficial, que a CBDA ainda precisa oficializar, conte com atletas extras além dos quatro melhores tempos de cada revezamento.

Os revezamentos 4x200m livre masculino e 4x100m medley feminino estão numa espécie de repescagem, que vai determinar quatro vagas a partir do ranking mundial das temporadas 2015/2016 sem considerar aqueles que se garantiram em Kazan. Um é primeiro do ranking e o outro aparece em segundo. Ambos tendem a se classificar. Aí, André Ribeiro e Jhennifer Conceição serão convocados.

Nas provas femininas de 400m livre e nos 200m borboleta, nenhuma brasileira conseguiu o índice exigido pela CBDA. Mas como Manuella Lyrio e Joanna Maranhão irão aos Jogos por conta de outras disputas e têm o "índice B" da Fina, elas podem ser nadar essas provas. O mesmo valeria para Jhennifer nos 100m peito. Considerando apenas os chamados "índices A" e os revezamentos já classificados, o Brasil tem asseguradas 37 participações na natação olímpica. Em Londres, foram apenas 21, sendo quatro no feminino. Desta vez, serão pelo menos 13.

TIME MASCULINO (20 atletas)

Bruno Fratus, Ítalo Manzine, Marcelo Chierighini, Nicolas Nilo Oliveira, Matheus Santana, João de Lucca, Luiz Altamir Melo, Henrique Martins, Marcos Macedo, Leonardo de Deus, Kaio Márcio, João Gomes Júnior, Felipe França, Tales Cerdeira, Thiago Simon, Guilherme Guido, Thiago Pereira, Henrique Barbosa, Miguel Valente, Brandonn Almeida.

TIME FEMININO (9)

Etiene Medeiros, Graciele Herrmann, Larissa Oliveira, Daynara de Paula, Manuella Lyrio, Jessica Cavalheiro, Gabrielle Roncatto, Daiene Dias e Joanna Maranhão,

À ESPERA DE CONFIRMAÇÃO (2)

André Ribeiro e Jhennifer Conceição

CONFIRA OS BRASILEIROS QUE NADARÃO NO RIO

50m livre - Bruno Fratus e Ítalo Manzine

100m livre - Marcelo Chierighini e Nicolas Nilo Oliveira

Revezamento 4x100m livre - Marcelo Chierighini, Nicolas Nilo Oliveira, Matheus Santana e João de Lucca

200m livre - Nicolas Nilo Oliveira e João de Lucca

Revezamento 4x200m livre (vaga precisa ser confirmada) - Nicolas Nilo Oliveira, João de Lucca, André Ribeiro e Luiz Altamir Melo

400m livre - Luiz Altamir Melo

1.500m livre - Brandonn Almeida e Miguel Valente

100m borboleta - Henrique Martins e Marcos Macedo

200m borboleta - Leonardo de Deus e Kaio Márcio

100m peito - João Gomes Júnior e Felipe França

200m peito - Tales Cerdeira e Thiago Simon

100m costas - Guilherme Guido

200m costas - Leonardo de Deus

Revezamento 4x100m medley - Guilherme Guido, Marcelo Chierighini, Guilherme Guido e Henrique Martins

200m medley - Henrique Barbosa e Thiago Pereira

400m medley - Brendonn Almeida

50m livre - Etiene Medeiros e Graciele Herrmann

100m livre - Larissa Oliveira e Etiene Medeiros

Revezamento 4x100m livre - Larissa Oliveira, Etiene Medeiros, Daynara de Paula e Manuella Lyrio.

200m livre - Larissa Oliveira e Manuella Lyrio

Revezamento 4x200m livre - Larissa Oliveira, Manuella Lyrio, Jessica Cavalheiro e Gabrielle Roncatto

400m livre - Manuella Lyrio (com índice B)

800m livre - Ninguém

100m borboleta - Daiene Dias e Daynara de Paula

200m borboleta - Joanna Maranhão (com índice B)

100m peito - Jheniffer Conceição (com índice B, se o revezamento medley for confirmado)

200m peito - Ninguém

100m costas - Etiene Medeiros

200m costas - Ninguém

200m medley - Joanna Maranhão

400m medley - Joanna Maranhão

Revezamento 4x100m medley (vaga precisa ser confirmada) - Jheniffer Conceição, Daynara de Paula, Larissa Oliveira e Etiene Medeiros.