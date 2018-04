Sem principais estrelas, Portugal divulga convocados para a Olimpíada

Sem suas principais estrelas, a seleção de futebol masculino de Portugal divulgou nesta quinta-feira a lista de 17 convocados para os Jogos Olímpicos do Rio. O técnico Rui Jorge optou por deixar um nome em aberto e apenas disse que será anunciado oportunamente.

Os campeões da Eurocopa ficaram todos de fora. Mas o treinador optou por convocar os três jogadores acima dos 23 anos. São eles: os meio-campistas André Martins, do Monaco, e Sergio Oliveira, do Porto, e o atacante Salvador Agra, do Nacional.

A base é de jogadores que atuam no país. Apenas cinco atletas jogam em outros clubes da Europa. O Porto é quem mais cedeu atletas. Três, no total. Teria um quarto nome, mas o meia Francisco Ramos foi emprestado ao Chaves no início da semana.

Portugal iniciará a sua preparação em 18 de julho, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Viajará para o Brasil no próximo dia 23 e fará a preparação em Mangaratiba, no Rio. A estreia nos Jogos Olímpicos será diante da Argentina, em 4 de agosto. Na sequência, encara Honduras, no dia 7, e fecha a participação na primeira fase contra a Argélia, no dia 10.

Confira a lista final de convocados de Portugal:

Goleiros - Bruno Varela (Vitória de Guimarães) e Joel Pereira (Manchester United-ING)

Defensores - Edgar Ié (Villarreal-ESP), Ricardo Esgaio (Sporting Lisboa), Tiago Ilori (Liverpool-ING) e Tobias Figueiredo (Nacional)

Meio-campistas - André Martins (Monaco-FRA), Bruno Fernandes (Udinese-ITA), Fábio Sturgeon (Belenenses), Francisco Ramos (Chaves), Sérgio Oliveira (Porto), Tiago Silva (Belenenses) e Tomás Podstawski (Porto)

Atacantes - Carlos Mané (Sporting Lisboa), Gonçalo Paciência (Porto), Nuno Santos (Vitória de Guimarães) e Salvador Agra (Nacional)