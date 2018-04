'Simples e inteligente', Estádio Olímpico de Londres é lançado

O principal estádio da Olimpíada de Londres será "simples, mas inteligente", disseram os organizadores dos Jogos de 2012 na apresentação do projeto da arena, nesta quarta-feira. O estádio com capacidade para 80 mil torcedores sentados, que vai custar 496 milhões de libras (cerca de R$ 1,9 bilhão), não é espetacular, segundo os arquitetos, mas vai oferecer um ambiente e uma capacidade acústica únicas. A pista e o campo de atletismo e as 25 mil cadeiras do setor inferior serão fixas no solo, enquanto os 55 mil assentos da parte superior serão demolidos depois dos Jogos. Restaurantes e lojas também serão construídos na região chamada ilha do estádio, que é cercado por água em três lados. A imprensa local noticiou que a cobertura seria construída apenas sobre a área VIP da arena, mas Rod Sheard, principal executivo do consórcio de arquitetos e construtores Team Stadium, afirmou que dois terços dos espectadores estarão cobertos. Ele acrescentou que o estádio não terá um arco espetacular como o novo Wembley, mas que vai impressionar pela complexidade e atmosfera especial. Cerca de 60 mil assentos estarão à disposição do público durante os Jogos, enquanto os outros 20 mil ficarão para imprensa, patrocinadores e os organizadores. Após a Olimpíada, o estádio será destinado exclusivamente ao atletismo, com capacidade para 25 mil pessoas.