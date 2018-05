Tae kwon do adia seletiva olímpica por 'carnaval' e 'trânsito'

Em nota oficial, a confederação citou o período de carnaval, que acarreta na "indisponibilidade de mão de obra" e mudanças no trânsito do Rio como razões para o adiamento da seletiva do tae kwon do para os Jogos Olímpicos.

"A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) comunica que a II Seletiva Olímpica Fechada, prevista para o próximo dia 14 de fevereiro de 2016, será transferida por motivos de indisponibilidade de mão de obra para a montagem e execução do evento, em virtude do período de Carnaval. Além disso, alterações no trânsito do Rio de Janeiro, informadas de última hora, poderiam influir de forma negativa no acesso ao local de competição", afirma a entidade através de comunicado oficial.

O Brasil tem a direito a quatro vagas na disputa do tae kwon do da Olimpíada, sendo que uma delas está definida: será de Iris Sang (até 49kg). A seletiva, então, determinará quem vai ser a sua reserva - Talisca Reis ou Natália Diniz.

Na categoria até 57kg, a briga será entre Rafaela Araújo, Julia Vasconcelos e Talita Djalma. Na até 58kg, a disputa envolverá João Miguel Neto, Leonardo Moraes e Venilton Torres. Já entre lutadores com mais de 80kg, vão disputar a vaga olímpica André Bilia, Maicon Siqueira e Guilherme Feliz.