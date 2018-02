Taxistas de Pequim são recrutados para a luta contra as drogas

Tendo em vista as Olimpíadas do ano que vem, os 150 mil taxistas da cidade de Pequim foram mobilizados pela prefeitura da capital chinesa para auxiliar na luta contra as drogas. "Os taxistas estão freqüentemente em contato com os ambientes noturnos e portanto seu envolvimento não apenas pode servir para difundir a mensagem contra as drogas como também ser útil para localizar e prender os traficantes", sustentou em uma declaração publicada pelo jornal China Daily, Zhao Wenzhog, diretor do departamento antidrogas da capital. Aos taxistas que fornecerem informações que permitam localizar consumidores e traficantes de drogas serão pagas recompensas de a partir de dois mil yuans (cerca de duzentos euros). Entre outras coisas, todos os 67 mil táxis em circulação na capital foram dotados de material de propaganda contra as drogas. As Olimpíadas de Pequim ocorrerão entre os dias 8 e 24 de agosto do ano que vem. A prefeitura de Pequim também recrutou mais de 14 mil voluntários que serão usados na luta contra as drogas. Com relação ao ano de 2006, as prisões de traficantes cresceram 38%, enquanto que a quantidade de drogas apreendidas cresceu 45%, segundo informaram os funcionários consultados pelo jornal.