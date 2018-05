Técnico que levou EUA ao 1º ouro olímpico no hóquei no gelo morre

Jack Riley, que foi o técnico que guiou os Estados Unidos rumo ao seu primeiro ouro olímpico no hóquei no gelo, em 1960, morreu na última quarta-feira aos 95 anos de idade, em Massachusetts. A morte foi confirmada pela Academia Militar dos EUA, que não informou a causa do falecimento do ex-jogador de hóquei e também veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial.

Riley teve uma carreira como treinador universitário que durou 36 anos e foi iniciada em 1950, em West Point, e quando encerrou a sua trajetória como técnico, em 1986, ele era o segundo comandante mais vencedor da história da NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional) no hóquei.

Veterano da Segunda Guerra Mundial, Riley jogou hóquei pela Universidade de Dartmouth e foi membro da seleção olímpica dos Estados Unidos em 1948. E, 12 anos mais tarde, ele foi o técnico da equipe nacional de hóquei no gelo que faturou o ouro olímpicos nos Jogos de Inverno de 1960, em Squaw Valley, na Califórnia, onde os norte-americanos derrotaram na decisão a extinta União Soviética.