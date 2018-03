Terceiro lote de ingressos para Jogos Olímpicos se esgota Os ingressos reservados aos chineses para os eventos olímpicos em Pequim e em Hong Kong já estão todos reservados, afirmaram os organizadores dos Jogos no dia em que o site oficial da Olimpíada registrou 27 milhões de acesso na primeira hora de venda. Sobraram apenas ingressos para os jogos das primeiras rodadas do futebol, a serem realizadas em outras cidades chinesas. Na segunda-feira, um total de 1,38 milhão de ingressos para 16 modalidades esportivas, entre as quais boxe, futebol, vôlei e basquete, foram colocados à venda na terceira leva de ingressos oferecida ao público na China. Hong Kong será palco das competições de hipismo. Uma procura maciça para reservar os ingressos provocou longas filas nas agências do Banco da China e viu o site oficial de vendas esforçando-se ao máximo para dar conta dos milhões de hits. "Hoje é o terceiro dia de vendas do terceiro lote de ingressos para as Olimpíadas. É verdade que todos os ingressos para os eventos de Pequim e de Hong Kong foram esgotados," disse em uma entrevista, na quarta-feira, Wang Hui, porta-voz do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog). Wang, no entanto, disse que "alguns" ingressos poderiam ser ainda oferecidos se os responsáveis pelas reservas não pagassem pela encomenda até o dia 14 de maio ou se não comparecessem aos locais indicados para buscá-los. A oferta do terceiro lote de ingressos, de toda forma, transcorreu de forma mais tranquila do que as ofertas anteriores, que viram o site oficial sair do ar e o ex-diretor do Centro de Ingressos das Olimpíadas de Pequim ser demitido, em novembro. "Na primeira hora de vendas do segundo lote, houve 8 milhões de hits no site. Na primeira hora do terceiro lote, foram 27 milhões de hits. E nosso site continuou no ar."