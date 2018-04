Thiago Braz é ouro no salto com vara e faz sua melhor marca em 2016

O brasileiro Thiago Braz deve chegar em grande forma para a disputa do salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio. Na noite de sexta-feira, ele venceu o Meeting Internacional de Salto com Vara, disputado na cidade de Schlanders, na Alemanha, com a marca de 5,90 metros, o seu melhor resultado nesta temporada.

O evento na Alemanha foi exatamente o último de Thiago Braz antes da sua participação na Olimpíada. E o brasileiro não teve muita concorrência na prova, tanto que o segundo colocado, o grego Konstantinos Filippidis, parou nos 5,65m. Já o bronze foi para o português Diogo Ferreira, com 5,55m.

Isso ocorreu também porque os principais nomes do salto com vara no mundo optaram por participarem da etapa de Londres de Diamond League, na última sexta. E quem se deu melhor lá foi o francês Renaud Lavillenie, com 5,90m.

De qualquer modo, Thiago Braz conseguiu o seu melhor resultado em 2016 na última sexta, superando os 5,85m que havia obtido em 24 de junho, em Leverkusen. A marca o deixa em quarto lugar no ranking mundial, atrás de Lavillenie, com 5,96m, do norte-americano Sam Kendricks, com 5,92m, e do canadense Shawnacy Barber, com 5,91m.