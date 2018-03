Thomaz Bellucci está perto de uma vaga em Pequim

Com a conquista do 4.º do título do ano, o terceiro consecutivo, ao bater o argentino Martin Vassallo Arguello por 6/2 e 6/2, em Rabat, no Marrocos, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci deverá aparecer nesta segunda perto dos 80 primeiros do ranking da ATP. Esta semana, a revelação brasileira joga em Bordeaux, França, e estréia diante de Alexandre Sidorenko. Na semana seguinte, disputa o qualifying de Roland Garros. Se voltar a fazer boas campanhas e ganhar uma vaga na chave principal do Aberto da França, poderá subir ainda mais no ranking, pois não tem pontos a defender, e ficaria com chances reais de garantir um lugar no torneio Olímpico de Pequim. Para os Jogos de Pequim classificam-se direto para a chave 48 jogadores, obedecendo à lista do ranking do dia 9 de junho, justamente a segunda-feira após Roland Garros, com um limite máximo de quatro tenistas por país. Nessa forma (com restrições ao número de inscritos, além das esperadas desistências Andy Roddick, por exemplo, que já anunciou que não jogará na China -) um tenista pouco abaixo dos 80 primeiros da ATP deve ganhar um lugar no torneio Olímpico de Pequim. Pela fórmula de elaboração do ranking, Bellucci tem boas chances de ficar entre os 80 primeiros. Os pontos de um jogador valem por 52 semanas (um ano inteiro) e, por exemplo, os conquistados em maio de 2007, devem ser defendidos agora. No caso do brasileiro, ele não tem praticamente nada para descontar e assim o que fizer em Bordeaux e se entrar em Roland Garros tudo o que fizer passará a ser lucro.