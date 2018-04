Tite irá acompanhar treino da seleção olímpica nesta quarta em Teresópolis

O técnico Tite, da seleção brasileira principal, vai acompanhar o treino da seleção olímpica nesta quarta-feira. Ele estará na Granja Comary acompanhado do coordenador de seleções, Edu Gaspar. Além de acompanhar as atividades, os dois irão conversar com os jogadores e concederão entrevista coletiva.

A participação de Tite na preparação da seleção olímpica é vista como bastante positiva pelo técnico Rogério Micale. Em entrevista ao Estado, publicada no domingo, ele havia antecipado que o treinador da equipe principal estará presente sempre que sua agenda permitir.

"O Tite já se colocou à disposição. A gente vai tentar, quando ele tiver com um calendário que possa nos acompanhar, ele vai poder estar presente na Granja (Comary) para a gente trocar ideias sobre treinamentos, sobre formatação de equipe. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou resistência em poder compartilhar ou sugar. No meu caso é muito mais sugar do que compartilhar o conhecimento que ele tem de futebol. Para mim vai ser um grande prazer ter o Tite ao meu lado."

Micale também revelou que a participação de Tite também visa a seleção principal. "Existe realmente um processo de sequência de alguns jogadores poderem estar trabalhando com ele." Nesta quarta-feira, Tite também terá o primeiro contato com Neymar, com quem ainda não trabalhou.