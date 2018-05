Títulos tornam Yun-chol referência da Coreia do Norte

A Coreia do Norte não faz questão de fazer propaganda de seus atributos, Muito pelo contrário. Mas quando Om Yun-chol se apresenta no levantamento de peso é impossível não notar sua presença. Tricampeão mundial e ouro olímpico nos 56 quilos em Londres-2012, o pequeno atleta, de 1,52 metro de altura tem a capacidade de levantar 296 quilos: 128 kg no arranque e 168 kg no arremesso. No Rio, Om Yun-chol é o grande favorito para ficar mais uma vez em primeiro lugar. Ele aposta em sua força no arremesso, pois é o detentor do recorde mundial, com 170 quilos. Em várias competições o asiático conseguiu alterar o resultado graças a sua força nesta prova.

Om Yun-chol já tem seu lugar na história de um esporte, que possui nomes lendários com os de Atlas, Hércules e Sansão. Em 1122 a.C., no final da Dinastia Chow, os soldados só podiam ser aprovados para integrar o exército após a realização de um levantamento de peso.

Uma lenda conta que o grego Milo de Crotona carregava no ombro um pequeno bezerro, que crescia com o passar do tempo e ajudava no fortalecimento dos músculos. No século VI a.C., tiveram início as primeiras compétições de levantamento de peso, com o uso de grandes pedras, que, posteriormente, foram substituídas por halteres.

Em 1860, surgiram os clubes de levantamento de peso.O esporte se popularizou nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Polônia, e União Soviética e em 1891 foi realizado o primeiro Mundial, em Londres. O russo Aleksei Lovtchev (mais de 105 quilos) é o recordista mundial, com 475 quilos no total. O brasileiro Fernando Reis levanta 427 quilos. (Wilson Baldini Jr.)