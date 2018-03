Tocha não deve enfrentar protestos em território chinês

A viagem da tocha olímpica pela China teve início neste domingo, 4, na ilha de Hainan, o primeiro local da jornada de três meses pelo território chinês. Veja também: O trajeto completo do revezamento da tocha pelo mundo Protestos foram realizados em vários países por onde a tocha passou, mas organizadores e cidadãos chineses da cidade litorânea de Sanya disseram que não haverá problemas durante a passagem do símbolo olímpico por cada província e região do país até a chegada a Pequim, pouco antes da abertura dos Jogos Olímpicos, em 8 de agosto. Alguns chineses, dentre eles os que levarão a tocha, pareciam aliviados com o fato de ela ter chegado ao país. Zhang Chaoyang, CEO do portal de internet Sohu.com, criticou a cobertura da mídia internacional sobre a China e a parte internacional da jornada da tocha, marcada por protestos contra o governo chinês e o tratamento dado aos tibetanos. Para Fu Shenfeng, outro portador da tocha, os estrangeiros não entendem a China. "Eles acham que estamos no passado. Acreditam que somos pobres. Esta é a nossa chance de mostrarmos a eles a China verdadeira". Após três dias na ilha de Hainan, a tocha irá para a província de Guangdong, no sul do país.