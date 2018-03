Tocha olímpica: apoio a vítimas de terremoto durante passagem

O segundo dia da tocha olímpica na província chinesa de Jiangxi (sudeste) aconteceu nesta quinta em meio a demonstrações de apoio às vítimas do terremoto que castigou o sudoeste da China, que deixou em segundo plano o percurso da chama, um assunto de caráter nacional, para se concentrar na tragédia. Veja também: Venda de ingressos para Pequim 2008 é prorrogada após tremor Da mesma forma que quarta-feira, as pessoas que se reuniram em Huangyangjie para acompanharem a passagem da tocha honraram as vítimas do terremoto com um minuto de silêncio antes da partida do revezamento, que percorreu 15 quilômetros pelas montanhas de Jiangshan, informou hoje o jornal independente South China Morning Post. Além disso, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, em inglês) disponibilizou urnas para obter doações para as vítimas do tremor ao longo do trajeto. Os espectadores que se aproximaram para presenciar a passagem da chama também substituíram os cartazes de apoio à China e aos Jogos Olímpicos por mensagens de solidariedade para com a população de Sichuan, a província mais atingida pelo terremoto. Além de diminuir para a metade os cerca de 30 quilômetros que compõem normalmente o trajeto da chama, o Bocog também decidiu eliminar apresentações e discursos do programa. A tocha deixa amanhã a província de Jiangxi após percorrer a capital, Nanchang, e no sábado iniciará uma passagem de três dias por Zhejiang.