AP Photo/Xinhua, Ngawang Chagxi PEQUIM - A tocha olímpica alcançou na quinta-feira (horário local) o topo do monte Everest, a montanha mais alta do mundo, após dois dias de atraso por conta do mau tempo, segundo imagens de TV exibidas ao vivo; a agência de notícias chinesa Xinhua disse que a tocha foi acesa às 9 horas da manhã (22 horas no horário de Brasília)