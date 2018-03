Tocha olímpica é aclamada em chegada ao país dos Jogos

Aplausos barulhentos e muita animação deram as boas vindas à tocha olímpica, neste domingo, na primeira parte de sua maratona pelo território chinês, depois de muitos protestos terem marcado sua passagem por outros países. "Vai China", gritavam as pessoas ao longo das ruas, balançando bandeiras chinesas enquanto a tocha fazia seu caminho pela ilha criada pelo homem próxima à cidade de Sanya, no sudeste da ilha-província de Hainan. Algumas das milhares de pessoas presentes subiram em árvores para ter uma melhor visão da chama olímpica, que enfrentou problemas em sua passagem pelos territórios chineses de Hong Kong e Macau e recebeu uma entusiasmada boas vindas em seu novo percurso. "Como primeira parada da tocha no interior da China, nós estamos muito honrados e orgulhosos", disse Jiang Zelin, chefe do partido comunista de Sanya, a um público cuidadosamente selecionado entre políticos, celebridades e pessoas comuns, antes do início do revezamento. A chama olímpica encerrou sua passagem por Sanya sendo conduzida pelo ator Jackie Chan, nascido em Hong Kong, e um morador local, que a levaram até a cerimônia de encerramento em um parque em frente à praia. O ousado plano de levar a tocha até o topo do Monte Everest pode enfrentar um empecilho a mais no final de semana, já que nevou na montanha mais alta do mundo. A equipe de escalada ficou aguardando numa base avançada a 6.500 metros de altura ou mais por, no mínimo, três dias, esperando por melhores condições climáticas para levar a chama ao pico de 8.848 metros e reivindicar a coroação do momento máximo do revezamento, que foi marcado por protestos anti-China em sua passagem pelo mundo. Os protestos que acompanharam a tocha olímpica, em sua maioria por causa da reação violenta do governo chinês contra manifestantes no Tibet, constrangeram profundamente os organizadores dos Jogos de Pequim e provocaram retaliações de chineses patriotas na própria China e em outros países. Conversas com representantes do líder espiritual exilado do Tibet, o Dalai Lama, a quem Pequim culpa por incitar os protestos tibetanos, estão agendadas para domingo, no sudeste da China. A segurança em Sanya não teve um papel tão destacado, mas se fez notar, com a polícia patrulhando a costa com suas lanchas e oficiais ajudando a segurança em meio ao público, que manteve uma atmosfera de carnaval. A possibilidade de acontecer novos protestos e interrupções durante o revezamento da tocha olímpica pelo território chinês até a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, em agosto, parece bastante remota. "O revezamento da sagrada chama olímpica terá uma 'viagem de harmonia através das terras da China"', afirmaram os organizadores dos Jogos em um comunicado, usando uma frase cunhada por Pequim para expressar um sentimento que faltou em cidades como Londres, Paris e São Francisco.