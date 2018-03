Tocha olímpica passa pela antiga capital chinesa de Nankin

A tocha olímpica passou nesta terça-feira pela antiga capital chinesa de Nankin (província de Jiangsu) e cumpriu um trajeto de 12,9 quilômetros. O trajeto original era de 40 quilômetros, mas foi reduzido segundo "os requisitos do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, em inglês) de diminuir a rota e simplificar as celebrações" após o terremoto de 12 de maio, disse nesta terça-feira um porta-voz ao jornal "South China Morning Post". Após o minuto de silêncio habitual pelas vítimas do terremoto, o heptacampeão mundial de badminton Yang Yang pegou a tocha no Centro Esportivo da antiga capital chinesa entre cartazes e palavras de apoio tanto aos Jogos como aos atingidos pela catástrofe. Diante do olhar atento de quase um milhão de espectadores, em uma cidade de cerca de 6 milhões de habitantes, 208 pessoas de 14 a 91 anos levaram a tocha pelas ruas, entre eles dois policiais e um bombeiro que acabam de retornar do epicentro do terremoto, na província de Sichuan. "Carregar a tocha não é apenas uma honra, mas um dever", declarou Zhou Jun, subdiretor da brigada especial de bombeiros enviada de Nankin para Beichuan, uma das localidades mais atingidas. Após um percurso que durou menos de três horas, e que atravessou tanto pontos históricos como representativos da modernidade da cidade, a ex-jogadora de vôlei Sun Yue correu o último trecho e deixou a chama em uma pira no parque Gulou. Nesta quarta-feira, a tocha prosseguirá seu caminho agora, na cidade de Hefei, capital da província de Anhui.