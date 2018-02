Tocha olímpica passará pela Coréia do Norte A tocha olímpica iluminará a capital da Coréia do Norte em seu caminho rumo a Pequim, onde se realizará a Olimpíada de 2008, afirmou a imprensa norte-coreana neste final de semana. A Korean Central News Agency (KCNA) -- agência oficial coreana -- declarou que os membros do comitê olímpico norte-coreano chegaram a um acordo com os organizadores dos Jogos chineses para ter a tocha passando por Pyongyang em 28 de abril. Os organizadores dos Jogos planejaram um percurso de 137 mil quilômetros a serem percorridos pela tocha olímpica ao redor do mundo, incluindo uma viagem ao topo do Monte Everest e a visita a 20 cidades dos cinco continentes.