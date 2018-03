Tocha passa por Suzhou lembrando vítimas do terremoto

O revezamento da tocha olímpica passou neste domingo pela cidade de Suzhou, conhecida como a "Veneza chinesa" devido à sua grande quantidade de canais, para encorajar as vítimas do catastrófico terremoto no sudeste do país. Foi o que disse hoje Sun Zhi'an, ex-campeão mundial de badminton e nascido na província de Jiangsu, que participa do revezamento da tocha dos Jogos Olímpicos de Pequim. "A chama sagrada acende a determinação do povo chinês para superar as dificuldades após a catástrofe do terremoto. E dará ânimo aos sobreviventes para manter a esperança e construir um futuro mais brilhante", disse o campeão, o primeiro a levar a tocha em Jiangsu, no leste. O revezamento de Suzhou começou às 8h locais deste domingo no Parque de Diversões e terminou na Praça do Centenário da área industrial da cidade. De Suzhou a chama seguiu para Nantong, uma cidade de 7,7 milhões de habitantes na qual nasceu Ge Fei, medalhista de ouro nas duplas femininas de badminton nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. O revezamento da tocha em Jiangsu coincide com a divulgação de relatórios afirmando que a passagem pelo Tibete, prevista para começar em 19 de junho e que terá duração de três dias, pode ser reduzida para apenas um. A funcionária do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, em inglês) que anunciou a alteração do percurso disse que esta se devia aos ajustes feitos no revezamento por ocasião do terremoto de 12 de maio - com uma interrupção de três dias por luto oficial e o atraso da chegada a Sichuan, epicentro do tremor. O chefe de imprensa do Bocog disse desconhecer a nova modificação que, se fosse feita, agradaria aos grupos de ativistas tibetanos que pedem há meses o cancelamento da passagem da chama pelo Tibete - principalmente depois dos distúrbios entre o povo local e o Governo chinês ocorridos em março, os mais violentos em duas décadas.