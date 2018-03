Tocha termina sua passagem por Macau sem incidentes

Os habitantes de Macau, a ex-colônia portuguesa que nesta sexta-feira recebeu a tocha olímpica, vinda de Hong Kong, apoiou com bandeiras chinesas e camisetas locais o primeiro revezamento da chama pelo território. Veja também: O trajeto completo do revezamento da tocha pelo mundo O percurso de 27 quilômetros por Macau durou cerca de três horas e sem os tradicionais protestos a favor dos direitos humanos ou da independência de Tibete que acompanharam o périplo internacional da tocha. Edmund Ho, chefe executivo da ex-colônia portuguesa, presidiu a cerimônia de início do revezamento na Doca dos Pescadores, para onde a chama retornou após menos da metade das 7 horas programadas inicialmente. Os responsáveis de segurança adiantaram semanas atrás que Macau redobrariam suas medidas de segurança para o evento. Além disso, as autoridades de imigração impediram nos últimos dias a entrada de vários políticos e ativistas de Hong Kong a seu território. Durante a passagem da tocha pela ex-colônia portuguesa, devolvida à China em 1999, Macau mostrou suas diferentes vitrines, dos luxuosos cassinos a seu patrimônio histórico. Após passar por Macau, a chama partirá para a ilha chinesa de Hainan.