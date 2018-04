Torneio de 'totó' pode ser atração em Pequim 2008

Além das disputas por medalhas olímpicas nos Jogos de Pequim, os atletas podem se entreter numa disputa paralela: a de um torneio de totó, na vila onde ficarão as Delegações. O presidente da Associação Chinesa de Futebol de Mesa, Song Wei, disse já ter entrado em contato com o Comitê Organizador dos Jogos de Pequim (Bocog, em inglês) para iniciar esta competição paralela. A intenção é que o totó dê mais um passo para ser considerado um esporte. Embora não seja muito popular nos bares e estabelecimentos de entretenimento do país - o campeão é o bilhar - 5 mil pessoas são membros da Associação Chinesa de Futebol de Mesa, e disputam muitos campeonatos em todo o país.