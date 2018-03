Tribunal de Contas da União critica situação do Parque Olímpico

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), criticou a situação do Parque Olímpico da Barra. Na quinta-feira, ele visitou as instalações que serviram como "coração" dos Jogos do Rio-2016 e demonstrou preocupação com a situação do local, que não tem tido movimentação desde o fim dos Jogos Paralímpicos, em setembro.

Segundo Nardes, o maior problema está na falta de ocupação do espaço. "O parque está com problemas de manutenção, um problema sério de limpeza, que está deixando o local com aspecto de abandono", afirmou, ao Estado.

O ministro visitou o local na quinta-feira, e depois se encontrou com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB). "Eu conversei com ele e pedi uma maior atenção ao turismo da região. A ocupação dos hotéis por lá está em 2%. Assim, o parque olímpico também fica sem movimento", ponderou.

A intenção de Nardes é realizar um evento com representantes dos ministérios do Esporte e das Cidades, além da Prefeitura do Rio, para debater o tema. "A questão é que ainda não nos foi apresentado um plano de legado para a região, algo que estamos cobrando desde 2013. O TCU quer mostrar que está de olho nisso", declarou.

O ministro informou ainda que deverá viajar novamente ao Rio nas próximas semanas para acompanhar a situação do Complexo Esportivo de Deodoro.