Usain Bolt volta às pistas nas eliminatórias dos 200 m no Mundial

A prova de 200 metros é a que o jamaicano Usain Bolt mais gosta. Dois dias atrás, ele provou estar em forma ao conquistar o ouro nos 100 metros e agora terá novamente uma disputa acirrada no Mundial de Atletismo, em Pequim, na China, com o norte-americano Justin Gatlin. "Muita gente estava me descartando, então vencer foi um grande negócio", afirmou Bolt, ciente de que não se pode duvidar nunca de um atleta seis vezes campeão olímpico.

Os dois disputam nesta terça-feira, a partir das 8h30 (de Brasília), as eliminatórias que classificam os três melhores de cada bateria, e outros três mais rápidos, para as semifinais da prova, que serão realizadas na quarta.

Usain Bolt está na terceira bateria, enquanto que Justin Gatlin disputará a quarta. Dois atletas brasileiros tentarão vaga nas semifinais em outras duas baterias: Bruno Lins, na segunda, e Aldemir Gomes, na sétima e última.

Todos os adversários sabem que, apesar de o jamaicano não estar no auge de sua forma, será preciso uma corrida perfeita para superá-lo. "Acho que a confiança que ganhei também vai me ajudar nos 200 metros", afirmou Usain Bolt.